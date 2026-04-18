フリーアナウンサーの柴田文子さんが自身のインスタグラムで、オーストラリアに留学することを報告しました。 【写真を見る】【 柴田文子 】「オーストラリアへ留学することになりました！」アナウンサー10年を節目に「貪欲に変化していきたい」柴田さんは「来月からオーストラリアへ留学することになりました！」と報告。「知見を広げながら貪欲に変化していきたい思い」「今いる外国の友人とより深く理解し合いたい思い」