アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の仲介のキーマンとされる、パキスタン軍トップ、ムニール陸軍元帥がイランを訪問し、対話による平和的な解決の必要性を訴えました。2回目の直接協議に向け、調整を行ったものとみられます。パキスタン軍の声明によりますと、ムニール陸軍元帥は、15日から3日間イランを訪問し、ペゼシュキアン大統領と面会したほか、ガリバフ国会議長やアラグチ外相らと会談しました。一連の会談では、持続