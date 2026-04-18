「体操・全日本選手権」（１８日、高崎アリーナ）１０月の世界選手権（オランダ）の代表選考会を兼ねて、女子個人総合決勝が行われ、パリ五輪代表で昨年の世界選手権種目別床女王の杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝は段違い平行棒での落下が響き、予選との合計１０６・９６５点で５位。試合後は涙がこぼれた。最終種目の得意の床で全体１位の１４・０００点をマークし締めくくった杉原だったが、試合後は大粒の涙が溢れた。２