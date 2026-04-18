気象予報士の穂川果音さんが4月18日、自身のインスタグラムを更新し、ショートパンツの着こなし術について綴りました。 【写真を見る】【 穂川果音 】「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」高身長でも威圧感なく健康的に見せる靴選びのポイント穂川さんは「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」と綴り、白いハイネックのトップスとグレージュのジャケットに、チャコールグレーの