18日午後、長野県北部を震源に最大震度5強などの地震が相次ぎ、東海3県でも震度2などの揺れを観測しました。気象庁によりますと、18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする地震があり、長野県大町市で震度5強、長野市で震度5弱などを観測しました。また、およそ1時間半後の午後2時54分ごろにも、長野市と大町市で最大震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。東海地方では、愛知県豊橋市