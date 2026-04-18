「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）この日の試合は球審の原審判員がヘルメットをかぶって試合をさばいた。試合後、三塁塁審を務めた福家審判員は「ＮＰＢから指示があり、ヘルメットを安全のために速やかに着用しましょうということで伝え受けたので実行させていただいた」と説明した。１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡで川上拓斗審判員（３０）が左側頭部を負傷。ＮＰＢは搬送先の医療機関で緊急手術を受け、集中