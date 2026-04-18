4月17日、ミュージシャンで文筆家の和田彩花が自身のInstagramを更新。《台湾で婚姻しました》と突然の発表を行った。「和田さんはもとハロプロのアイドル。アンジュルム（旧・スマイレージ）の元メンバーで、初代リーダーとしてハロプロファンから根強い人気を得ています。2004年に事務所に入り、ハロプロエッグとして下積みを続け2010年、スマイレージのメンバーとしてデビュー。グループは第52回日本レコード大賞最優秀新人賞