婚活リアリティショーの新番組『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）が4月28日より放送されることが決定したが、早くも思わぬ“議論の火種”を生んでいる。「番組の最大の特徴は、参加男性の平均年収が2000万円を超えるという異例の設定です。いわゆる“ハイスペ男性”30人をめぐり、女性側がパートナーを選ぶ構図で、はなやかさと現実的な条件を合わせた新機軸の恋愛番組となっています。さらに、かつて『NewsBAR橋下』にアシスタ