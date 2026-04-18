●Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で注目集めた寺本莉緒の現在地 14歳で芸能界に入り、「モテたい」というシンプルな動機から始まったキャリア。そこから10年、俳優として歩み続けるなかで、寺本莉緒は一度立ち止まる決断をした。「頑張る理由がなくなってしまっていた」と振り返るその時間は、彼女に何をもたらしたのか。迷いながらも進み続ける現在地に迫る。(前後編インタビューの後編)寺本莉緒撮影:佐藤容平○俳優