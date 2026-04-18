●写真集撮影のために増量「めちゃくちゃ大変でした」 5年ぶりのグラビアは、不安と向き合うところから始まった。「以前より劣っていると思われたらどうしよう」――。そんな思いを抱えながら臨んだ2nd写真集『RIO』。デビュー10周年という節目に完成した一冊には、寺本莉緒が俳優として積み重ねてきた時間と、変わらない原点が刻まれている。(前後編インタビューの前編)寺本莉緒撮影:佐藤容平○5年ぶりのグラビア復帰「グラビア