上位4頭が10倍切るオッズに中央競馬のG1・皐月賞は19日、中山芝2000メートルで18頭が激突する。18日にJRAから発表された前日オッズでは、昨年の2歳中距離王者が1番人気で4.2倍。大混戦の3歳牡馬クラシック第1弾に、ファンからは様々な声が上がった。前日1番人気に支持されたのは、昨年のG1・ホープフルSを制したロブチェン（牡、杉山晴）。大混戦を示すように、単勝オッズは4.2倍もついている。2番人気はG3・京成杯を鋭い末