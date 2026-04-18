扱いやすいからと、無難なヘアスタイルを長く続けている大人女性は、この春を機会にイメチェンを図ってみて。カットやカラーの工夫で今っぽさを取り入れるだけで、グッとおしゃれに見えそうです。そこで今回は、大人女性にぴったりな上品ヘアをご紹介します。 ボリューミーに見えるふんわりレイヤー ショートボブが人気の今年、同じく注目されるレイヤーをふんだんに入れれば、ふっ