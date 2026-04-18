メ～テレ（名古屋テレビ） 18日午後、長野県北部で震度5強と震度5弱の地震が相次ぎ、東海地方でも揺れを観測しました。 （カメラマン）「今も揺れています。愛知県豊橋市の豊橋支社内です」 午後2時54分ごろ発生した最大震度5弱の地震では、愛知県豊橋市や岐阜県中津川市などで震度2、名古屋市など広い範囲で震度1を観測しました。 気象庁は、今回地震が発生した地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に