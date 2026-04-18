シンガーソングライター由薫の、ワンマンとしては初のプラネタリウムライブ＜由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-＞が開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。「今日は皆さんに宇宙船に乗っているような気持ちになっていただきたいと思っています」と由薫が語ると、丸い天井の小さな空間が、確かに曲と共に非日常な旅に出ているような気持ちになってくる。そして「由薫」「星空」といえば代表曲「星月夜