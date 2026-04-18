米女優サンドラ・ブロックが、長年のパートナーで写真家のブライアン・ランドールさんを亡くした後、「癒し」のために長期間公の場から距離を置いていたという。ブライアンさんは筋萎縮性側索硬化症（ALS）との約3年にわたる闘病の末、2023年8月に57歳で死去している。 【写真】在りし日のパートナーとの2ショット 2022年3月、映画『ザ・ロストシティ』のプロモーション中に、家庭を最