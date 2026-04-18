三重県四日市市の東名阪自動車道上りで18日午後、乗用車やトラックなどあわせて6台が絡む事故があり、3人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと、四日市市千代田町で18日午後3時頃、「車3台から5台が絡む事故があった」と目撃者から110通報が相次ぎました。乗用車4台やバイクなどあわせて6台が絡む事故で、3人が病院に搬送されましたが、ケガの程度は分かっていません。現場は、四日市JCTから南西におよそ500mの