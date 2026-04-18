バリオリンピックの金メダリスト・櫻井つぐみさんが監督を務めるレスリングクラブの体験教室が行われ、子どもたちが楽しみながらレスリングに触れていました。２０日、香南市で開かれたのは５月に現役引退を発表したパリオリンピック・レスリング金メダリストの櫻井つぐみさんが設立した「高知レスリングクラブ香南市教室」の体験教室です。この日は３歳から小学５年生までの２５人が参加してレスリングの構え方やタックルなどに挑