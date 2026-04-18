◇明治安田J1百年構想リーグ第11節浦和0―1鹿島（2026年4月18日メルカリスタジアム）浦和は首位・鹿島に0―1で敗れ、PK戦を含めて6連敗を喫した。序盤は激しいプレスで押し込んだが、決定機を生かせず後半失速。スコルジャ監督は「選手たちは大きなハードワークをして、細かいディテールのところで失点した。試合後のロッカーの雰囲気は静かで重いものとなった」と肩を落とした。25日横浜M戦、29日川崎F戦、2日千葉戦と