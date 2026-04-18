ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」は18日の4日目を終え、19日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目を1、2着でまとめた大沢真菜（39＝東京）が得点率7.14として、8位での予選突破に成功した。今シリーズは、とにかく伸びの良さが際立っている。「安定板の有無は関係ないし、足に不満はない。本当は出足の方が好きなんですけどね。でも乗りづらいわけでもないし、準優もこれ