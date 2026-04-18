◇高校野球春季大阪大会2回戦大阪桐蔭10―0大阪（2026年4月18日）今春選抜大会を優勝した大阪桐蔭が18日、選抜後初の公式戦となる大阪大会2回戦に臨み、大阪を10―0の5回コールドで下した。今春選抜で登板機会のなかった投手2人が“新戦力”としてアピールした。選抜で背番号18だった最速141キロ右腕の小泉凛太郎（3年）が先発登板。選抜ベンチ外だった井上友吾（同）との投手2人で零封リレーを完成させた。打線は2回に