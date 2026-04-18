高市政権の発足以降、日中間では不安定な状況が常態化の様相を呈している。台湾有事をめぐる発言など、個別の政治的言動が摩擦の火種となる場面は少なくない。 しかし、現在の冷え込んだ関係を単に特定の指導者の政治的信条によるものと帰結させるのは、今日の日中関係の本質を見誤る恐れがある。 たとえ将来的に政権が交代したとしても、日中関係が大きく改善に向かう可能性は低い。なぜなら、現在進行している対立の根源は、