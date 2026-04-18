サッカー元日本代表DF坪井慶介氏(46)が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。W杯の日本代表メンバー発表の仕方について不満をぶちまけた。この日は「サッカーワールドカップSP元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。坪井氏は06年W杯ドイツ大会に出場。その際の日本代表メンバー発表の仕方に不満があったとし、「GKからDF、MFと読み上げていって、監督がサ