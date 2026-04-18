イラン側がホルムズ海峡の開放宣言後に革命防衛隊の通航許可が必要などと主張し始めていることについて、アメリカのトランプ大統領は、「制限や通航料が課されることはない」と述べ、イラン側の主張を否定しました。ホルムズ海峡をめぐりイランのアラグチ外相は17日全面的に開放されると表明しました。しかしその後、ガリバフ国会議長が「アメリカの海上封鎖が続く限りホルムズ海峡は開かれない」と警告したほか、革命防衛隊に近い