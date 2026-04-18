◇パ・リーグロッテ1―9楽天（2026年4月18日楽天モバイル最強パーク）ロッテは先発の田中晴也投手（21）が5回で8安打を浴びて自己ワーストの7失点と振るわず今季2敗目を喫した。2番手の菊地も2ランを浴びるなど2回3安打2失点。打線は初回1死二、三塁のチャンスを逃すと、6回まで毎回走者を出しながら得点は4回の1点のみ。延長サヨナラ負けした前夜に続く敗戦で、今季5度目のカード負け越しが決まった。田中は4回1死か