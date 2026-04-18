長野県で18日午後、北部を震源とする2度の地震があり、大町市で最大震度5強を観測しました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。長野・大町市美麻で震度5強、長野市中条で震度5弱を観測したほか、長野市大岡、小川村などで震度4を観測しています。また午後2時54分ごろにも地震があり、