明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の10試合が18日に行われた。ベガルタ仙台は岩渕弘人と小林心が2ゴールずつを挙げるなど、栃木シティに5−0で快勝。11戦無敗でEAST-Aの首位をキープした。2位湘南ベルマーレはザスパ群馬に逆転負け。仙台と湘南の勝ち点差は「5」に広がった。EAST-Bではジュビロ磐田は終了間際のゴールでRB大宮アルディージャに劇的逆転勝利。藤枝MYFCはヴァンフォーレ甲府との直接対決