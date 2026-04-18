財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会で、経済財政運営の基本方針「骨太の方針」に向けた議論が始まりました。【映像】「骨太の方針」に向けた議論はじまる17日の会議では、財政運営上のリスクや財政目標のあり方などを議論しました。国債の債務残高は1100兆円を超え、今年度予算における利払い費は13兆円にのぼります。財務省は、今後、金利が1%上振れると、2035年度には利払い費が45.2兆円になるとの試算を初めて示し