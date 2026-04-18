ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」は18日の4日目を終え、19日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目の戸敷晃美（29＝福岡）は9R2号艇の1回乗り。2コース差しでイン土屋南を仕留めてみせた。「3日目に内山（七海）さんが新品リングを入れて良くなったのを見ていたので、まねさせてもらいました」新品リング1本の交換でグリップ感の強化に成功したようだ。この1勝で得点率8.86