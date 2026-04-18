イスラエルの国防相がレバノンとの停戦期間終了後に、親イラン武装組織「ヒズボラ」への攻撃を再開する可能性を示唆しました。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子イスラエルのカッツ国防相は17日、レバノンを拠点とする「ヒズボラ」を念頭に、「テロリストや武器の掃討が完了していない」として、「外交的手段あるいは、軍事活動を通じて実行しなければならない」と主張しました。停戦期間終了後のレバノンへの攻撃再開の可