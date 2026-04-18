アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議で22日までに合意に至らなければ、停戦を終了し攻撃を再開する可能性を示しました。【映像】トランプ氏「延長しないかもしれない」「Q：水曜日の停戦期限までに合意にいたらなかった場合、停戦を延長しますか、それとも攻撃を開始しますか?」トランプ氏「延長しないかもしれない。海上封鎖は継続するが、停戦は延長しない可能性もある。つまり封鎖は続け、残念ながら再び爆撃を開始せ