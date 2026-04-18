今年のゴールデンウィークについて「予定がない」と答えた人が全体の4割に上ることがわかりました。【映像】GW「特別な出費の機会」から「支出を抑えたい連休」に5000人を対象にした今年のゴールデンウィークについての調査で、「特に予定はない」と答えた人は41.2%と去年から4.7ポイント増加しました。予算の平均は2万7660円と、去年より5%あまり減少し、新型コロナの流行から旅行需要が回復した2023年以降、最も低い水準で