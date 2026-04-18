「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムが集中打で逆転勝ち。連敗を３で止め、借金１とした。九回に柳川が満塁のピンチを招き、押し出しで２点差に。なおも一打同点、逆転のピンチだったが、源田を空振り三振で切り抜けた。試合後、新庄監督は「１試合勝つの大変ですね。柳川君がドラマ作ってくれる」と苦笑いで振り返った。試合後前には思い出深い４月１８日に“ドッキリ発言”？を行っていた指揮