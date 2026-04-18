一部の外国人観光客や日本に暮らす一部の外国人が、列に割り込んだり物を買い占めたりするのはなぜなのか。獨協大学教授の和田一郎さんは「日本人にとってマナーが悪いように映る行為も、彼らにとっては『生き抜くための知恵』だ。脳に刻み込まれた生存のルールは簡単には消えない」という――。※本稿は、和田一郎『大人になっても消えない重荷を抱える人のための生きづらさの手放し方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです