ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は１８日、開幕した。今節は新エンジン、新ボートを使用し、新燃料Ｅ３０ガソリンを導入。誰もが手探り状態のなか、酒井俊弘（４２＝福井）は初戦３Ｒ５着で終わり、４号艇で迎えた８Ｒではチルト３度を敢行。進入争いには参加せず大外６コースを選択した。レースではコンマ１５の好スタート決めて１Ｍをまくり差すと、先にまくった野長瀬正孝とバック並走。２Ｍ先に回るが差さ