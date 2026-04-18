【モデルプレス＝2026/04/18】フリーアナウンサーの森香澄が4月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し、話題となっている。【写真】30歳フリーアナ「二度見した」ピンクヘア姿◆森香澄、ピンクヘア披露明るめの茶髪が印象的だった森は「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」とつづり、イメージチェンジした姿を公開。春らしいピンクがかった明るめのヘアカラーを見せた。◆森香澄の新ヘアカラーに反響この