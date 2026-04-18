【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の秋野暢子が4月16日、自身のInstagramを更新。炊飯器で作った手料理ショットを公開した。【写真】69歳ベテラン女優「アイディアすごすぎる」炊飯器で手作りチャーハン◆秋野暢子、簡単レシピ公開秋野は「今夜は炊飯器で叉焼炒飯です」「今夜は炊飯器で、簡単に仕上げました」とつづり、チャーハンのレシピを公開。「出来上がったらとき卵2個をいれて10分蒸らして出来上がり」ともコメントを記し