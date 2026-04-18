【モデルプレス＝2026/04/18】ボーイズグループ・OWV（オウブ）の中川勝就と浦野秀太が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「日プ」出身アイドル、ランウェイで個性全開ポーズ◆中川勝就＆浦野秀太、ペアで仲良くランウェイ中川はグリーンの襟付きシャツにデニムのパンツ、浦野はデニムジャケット