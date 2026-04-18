【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの小倉優子が4月16日、自身のInstagramを更新。手料理レシピを公開し、反響が寄せられている。【写真】42歳3児のママタレ「すぐ真似できそう」レンジだけで簡単キャベツの豚巻き◆小倉優子、時短レシピ公開小倉は「キャベツの豚巻き（レンジで簡単）」「＃お家ご飯」「＃時短」とつづり、コンロを使わないレンジだけのレシピを公開。千切りキャベツを豚肉で巻いてレンジにかけ、合わせ調味料