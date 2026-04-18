１５日、第６回中国国際消費品博覧会で、ＡＩグラスを試着する業界関係者。（海口＝新華社記者／許雨深）【新華社海口4月18日】中国海南省海口市で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催された。会場には人工知能（AI）を搭載した眼鏡やスマートリングから介護ロボット、空飛ぶクルマまで、最先端の製品が一堂に集結。未来の新たな消費シーンを描き出し、テクノロジーが「展示品」から「日用品」へと急速に変わりつつあるこ