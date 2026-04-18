◇明治安田J1百年構想リーグ第11節鹿島1―0浦和（2026年4月18日メルカリスタジアム）首位・鹿島はDF濃野公人の今季初得点で、浦和とのライバル対決を制した。後半36分、ペナルティーエリア手前でCKのこぼれ球を拾うと、すかさず前に出て右足を一閃（いっせん）。均衡を破るミドルシュートをゴール左隅に流し込んだ。「こぼれ球にいいリスク管理ができていたし、自分らしく足を振れたシュートだった」。前半にも強烈なミド