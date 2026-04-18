ホルムズ海峡をめぐり、イラン外相は停戦期間中、「開放される」と発表しました。ただ、イラン側は、アメリカによる海上封鎖が続く場合は対抗措置を取るとしていて、駆け引きが続いてます。アメリカトランプ大統領「イランがホルムズ海峡は完全に開通したと発表した。世界にとって素晴らしく、輝かしい日になるだろう」トランプ大統領は17日、イランのアラグチ外相が停戦期間中、商船についてはホルムズ海峡の通航は開放されると