◇明治安田J1百年構想リーグC大阪3-0京都（2026年4月18日ハナサカ）C大阪が関西対決を制して2連勝を手にした。京都に今季最多3発快勝。4月1日にスタジアムの名称がヨドコウからヤンマーハナサカ（略称ハナサカ）に変更し、その初陣を飾った。前半18分にFWチアゴ・アンドラーデが先制点。敵将のチョウ貴裁監督は「C大阪さんはボールを奪ってからシュートまでの確率が非常に高い。ショートカウンターを武器にしている。距