オーストラリアを訪問している小泉防衛大臣がオーストラリアのマールズ国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦をベースにした共同開発の契約について覚書を交わしました。メルボルンで行われた会談では、自衛隊の「もがみ」型護衛艦をベースにしたオーストラリア海軍の新型艦の共同開発について契約の締結に至ったことを確認し、マールズ国防相は「日本ほど戦略的な整合が一致している国はほかにない」と述べました。その後、両