個別株投資では、「好き」という気持ちは大切な出発点ですが、それだけに頼るのは危険です。まずは企業のウェブサイトで理念や事業内容を確認し、決算資料から業績を把握して企業の実態を冷静に分析することが重要になります。そのうえで、PERやPBRといった指標を用いて株価の割安・割高を判断し、ライバル企業とも比較するといった「客観的な評価」も視野に入れましょう。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』