枕崎港の沖合で17日、4人が乗った漁船が転覆した事故で、18日朝、転覆した船の近くで行方不明になっていた男性が発見され、その後、死亡が確認されました。17日午前11時ごろ、4人が乗った北さつま漁協所属の第十八幸丸が、枕崎港の沖合で転覆。漁船に乗っていた4人のうち3人は、近くの漁船に救助されましたが、出水市の信清 優作さん21歳が行方不明となっていました。18日も朝から捜索活動が行われ、午前8時半頃「行方不明