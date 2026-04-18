競輪とアーバンサイクルスポーツが融合する複合施設のオープンを祝う記念イベントが開かれ、家族連れらでにぎわいました。■オープン！！記念イベントが開かれたのは競輪などのスポーツやレジャーを楽しめる複合施設「アーバンサイクルパークス広島」です。広島市などが2023年度から整備を進めてきた広島競輪場のリニューアル事業は3月29日、BMXやスケートボー