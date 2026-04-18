オーストラリア政府が導入する新型フリゲート艦について、日本と共同開発をおこなうことが正式に決まりました。小泉防衛大臣「日本の艦船をオーストラリアが採用する、両国の防衛協力をさらに高みに引き上げる大きな一歩がいよいよ踏み出された」オーストラリアの新型フリゲート艦の導入計画をめぐり、日本とオーストラリア両国は、海上自衛隊の「もがみ型護衛艦」の改良型を共同開発することを正式に決めました。オーストラリアを