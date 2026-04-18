東京女子プロレスの遠藤有栖が“ＬＩＮＥ通話”でプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希に挑戦を表明した。１８日、ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ大会のメインイベントに風城ハルとのコンビで出場した遠藤は、辰巳リカ、神嵜志音組と対戦。場内で販売されていたとんがりコーンを口にねじ込まれるなどトリッキーな攻撃に苦しめられたが、最後は新人の神嵜をスーパーキックからの什の掟で仕留め、勝利を