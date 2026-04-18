【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の出演メンバーが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」メンバーが印象ガラリランウェイ◆「今日好き」歴代出演者がサプライズ登場現役高校生たちのリアルで