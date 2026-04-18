【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46の藤吉夏鈴が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂46メンバー、個性派コーデ着こなすhttps://mdpr.jp/news/detail/4749553◆藤吉夏鈴、個性派コーデ着こなす藤吉は、トラックジャケットにパールネックレスを合わせた個性的なスタイリングを着こなし。ドット